Neredeyse Elif'le aynı kaderi paylaşacaklardı! 2 kardeş, Bakanlık tarafından koruma altına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in ölümüyle ilgili halası, amcası ve babaannesinin mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve diğer iki kardeşin ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındığı açıkladı. Nur Elif'in ölü bulunmasının ardından bir akraba, "Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. 2-3 gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık" demişti.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölen Tiftik'in cenazesinde konuşan akrabası Gamze Akkoyun, "Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. 2-3 gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık" dedi.

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosunca gönderilen yazılı basın açıklamasında, "14 Aralık 2022 tarihinde boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Tiftik' in ölüm olayı ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi işlemleri yapılmış ve detaylı soruşturma başlatılmıştır. Kesin ölüm sebebinin tespiti için alınan bulgular Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Maktule Nur Tiftik'in kardeşleri Y.C.T ile M.T.'nin anne ve babaların cezaevinde bulunması nedeniyle halaları olan D.T. ile birlikte yaşadıkları ve halaları D.T. ile babaanneleri olan C.K. tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. 15 Aralık 2022 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.T. 16 Aralık 2022 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek ifadesinin ardından Çocuğa Karşı Eziyet suçundan tutuklanması talebi ile Eskişehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, mahkemece Çocuğa Karşı Eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Maktulenin ve mağdur çocukların amcası olan S.T. ise yine 15 Aralık 2022 tarihinde gözaltına alınmış, 16 Aralık 2022 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek ifadesinin ardından Silahla Tehdit suçundan Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, mahkemece Silahla Tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Maktule ve mağdur çocukların babaannesi olan firari şüpheli C.K. 17 Aralık 2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, 18 Aralık 2022 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli C.K., maktule Nur Tiftik'e yönelik 'İşkence ve Eziyet Yapmak Suretiyle Çocuğa ve Altsoya Karşı Kasten Öldürme' suçundan, mağdurlar Y.C.T. ve M.T.'ye yönelik 'Eziyet' suçundan tutuklanmaları talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Aralık 2022 tarihli kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edilen suçlar yönünden tutuklanmıştır. Soruşturma dosyasındaki tutuklu sayısı 3'e çıkmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir Mağdur iki kardeş Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimince koruma altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

HALA, AMCA VE BABAANNE TUTUKLANDI

Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, polis ekiplerince Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan kadın yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.