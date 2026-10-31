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Eskişehir Çifteler'de iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Çifteler-Han kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çifteler- Han kara yolunda Yusuf Deveci (26) idaresindeki 40 AAY 934 plakalı otomobil ile N.K. (73) yönetimindeki 26 FT 800 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personeli, sürücü Yusuf Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki Yusuf. D. (21) ve Bilal Ç. (73) ile diğer sürücü N.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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