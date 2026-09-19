Eskişehir Çifteler'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride önceki gün çıkan bıçaklı kavgada, Emrah Yakar'ın (25) ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar A.Y. (21), U.Ç. (41) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y'nin (26) emniyetteki sorguları tamamlandı.

Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yakar'ın ağabeyi A.Y. ile A.Y. (21) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emrah Yakar ile A.Y, U.Ç. ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakar, bıçakla yaralanmıştı. Yakar, kaldırıldığı Çifteler İlçe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA