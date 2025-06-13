Eskişehir Belediyesi'nde Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Personel İşten Çıkarılacak

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Eskişehir'de bir markette yaşanan şiddet olayında, görüntüler sosyal medyada yankı yaratınca, Büyükşehir Belediyesi personeline ilişkin soruşturma başlatıldı ve işten çıkarılacağı duyuruldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İŞTEN ÇIKARILACAK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir'deki bir markette eşinin tartıştığı 2 kadını ve bir erkek müşteriyi darbeden S.T.'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından açıklama yayınlayarak personelin işten çıkarılacağını açıkladı. Büyükşehir açıklamasında, "Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan ve kadına yönelik şiddet içeren görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Toplu iş sözleşmemiz hükümleri gereğince kadına yönelik şiddet uygulayan personelin iş akdi feshedilmektedir. Soruşturma süresince kendisi görevinden uzaklaştırılmış olup, sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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