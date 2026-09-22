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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ADEM'de aile eğitimi düzenledi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ADEM'de aile eğitimi düzenledi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ADEM kursiyerlerine Aile Eğitim Programı kapsamında Ertuğrulgazi ADEM'de eğitim düzenledi. Eğitimlerde kursiyerlere aile içi iletişim, evlilik ve aile hayatı ile aile bütçesi ve kaynak yönetimi konuları interaktif anlatıldı.

Eskişehir'de Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi ADEM'de gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere "Aile İçi İletişim", "Evlilik ve Aile Hayatı" ile "Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi" konuları anlatıldı.

Eğitimler, kursiyerlerin aktif katılımıyla interaktif şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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