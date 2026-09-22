Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ADEM'de aile eğitimi düzenledi

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Eskişehir'de Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi ADEM'de gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere "Aile İçi İletişim", "Evlilik ve Aile Hayatı" ile "Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi" konuları anlatıldı.

Eğitimler, kursiyerlerin aktif katılımıyla interaktif şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA