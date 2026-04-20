Karabük'te leylekler caminin kubbesine yuva yaptı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Yeni Mahalle Yeni Camisi'nin kubbesine leylekler yuva yaptı. Görevliler ve vatandaşlar, leyleklerin taşınan malzemelerle kubbede yuva yaptığı anlara tanıklık etti.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde leylekler, caminin kubbesine yuva yaptı.
Yeni Mahalle Yeni Camisi'ne gelen 2 leylek, caminin kubbesine ağaç dallarından yuva yaptı. Leyleklerin caminin kubbesine bir şeyler taşıdığını görenler, çevre binaların üst katlarına çıkıp baktı.
Leyleklerin caminin kubbesine yuva yaptığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: AA / Hasan Ünver