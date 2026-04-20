Karabük'te leylekler caminin kubbesine yuva yaptı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde leylekler, caminin kubbesine yuva yaptı.

Yeni Mahalle Yeni Camisi'ne gelen 2 leylek, caminin kubbesine ağaç dallarından yuva yaptı. Leyleklerin caminin kubbesine bir şeyler taşıdığını görenler, çevre binaların üst katlarına çıkıp baktı.

Leyleklerin caminin kubbesine yuva yaptığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.