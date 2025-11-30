Haberler

Eskipazar'da Sığırcık Suyu Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında

Eskipazar'da Sığırcık Suyu Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Sığırcık Suyu ve yanındaki camide yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi. AK Parti milletvekilleri, hayırsever iş insanı Bayram Demir ile birlikte çalışmaları inceledi. Restorasyonun bölgenin manevi kimliğinin korunmasına ve turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "Sığırcık Suyu" ile yanındaki camide yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, hayırsever iş insanı Bayram Demir tarafından üstlenilen restorasyonun yapıldığı sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Durmuş ve Keskinkılıç, Demir'den proje hakkında detaylı bilgi aldı.

Sığırcık Suyu'nun her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirten Demir, kapsamlı çalışmalarla bölgenin hem manevi kimliğinin korunacağını hem de Eskipazar'ın turizm potansiyeline güçlü katkı sağlanacağını anlattı.

Şahin, "Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin hatırasını yaşatan bu kıymetli mekanda sürdürülen restorasyon çalışmalarının artık tamamlanma aşamasına gelmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem manevi mirasımızın korunması hem de Eskipazar'ın turizmde yeni bir cazibe noktası haline gelmesi için önemli bir adım atılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da "Bu proje, hem tarihi dokunun ihyası hem de bölgenin değerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Hayırsever iş insanımız Bayram Demir'in özverili katkılarıyla restorasyonda sona yaklaşıldı. İnşallah kısa süre içinde vatandaşlarımız çok daha düzenli, temiz ve tarihi dokusu yenilenmiş bir alanla buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.