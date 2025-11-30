Eskipazar'da Sığırcık Suyu Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "Sığırcık Suyu" ile yanındaki camide yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, hayırsever iş insanı Bayram Demir tarafından üstlenilen restorasyonun yapıldığı sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Durmuş ve Keskinkılıç, Demir'den proje hakkında detaylı bilgi aldı.

Sığırcık Suyu'nun her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirten Demir, kapsamlı çalışmalarla bölgenin hem manevi kimliğinin korunacağını hem de Eskipazar'ın turizm potansiyeline güçlü katkı sağlanacağını anlattı.

Şahin, "Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin hatırasını yaşatan bu kıymetli mekanda sürdürülen restorasyon çalışmalarının artık tamamlanma aşamasına gelmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem manevi mirasımızın korunması hem de Eskipazar'ın turizmde yeni bir cazibe noktası haline gelmesi için önemli bir adım atılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da "Bu proje, hem tarihi dokunun ihyası hem de bölgenin değerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Hayırsever iş insanımız Bayram Demir'in özverili katkılarıyla restorasyonda sona yaklaşıldı. İnşallah kısa süre içinde vatandaşlarımız çok daha düzenli, temiz ve tarihi dokusu yenilenmiş bir alanla buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.