Eskil'de Muhtarlar Günü kutlandı

Eskil ilçesinde, yerel demokrasinin en temel temsilcileri olan muhtarların günü, düzenlenen resmi tören ve ardından gerçekleşen programla kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları, Eskil Hükümet Konağı önündeki alanda başladı.

Mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Eskil Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin, muhtarlığın, bir makamdan ziyade büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğu söyledi.

Devlet ile millet arasındaki ilk kapının, en samimi köprünün muhtarlar olduğunu belirten Derin, "Köyümün ve mahallemin her bir ferdinin derdini kendi derdimiz bilerek çalışıyor, onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Köyün altyapısından, sosyal hayatına kadar her alanda, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kaymakamlık, belediye ve tüm kurumlarla omuz omuza çalışıyoruz." dedi.