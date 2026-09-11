Eski Yunanistan Başbakanı Çipras görevde olsaydı Netanyahu'yu tutuklatacağını söyledi

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, görevde olması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını uygulayacağını söyledi.

Çipras, Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan-İsrail ilişkileri ile Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Çipras, kendisinin başbakanlığı döneminde, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı yürürlükte olursa bunun uygulanacağını ifade etti.

Çipras, İsrail ile ilişkilerin "ideolojik saplantılarla" değil, uluslararası hukuk ve insan hayatının korunması temelinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Çipras ayrıca, İsrail'in Gazze'deki politikasının sürmesi halinde Yunanistan'ın, İsrail ile ilişkilerini ve bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesini yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA