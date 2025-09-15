Eski Yenişehir Belediye Başkanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirdi. Kamyonetinin otomobille çarpıştığı kazada eşi ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü de hafif yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti.
Mehmet Kaya idaresindeki 16 KY 355 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı İznik Çevre Yolu'nda O.Y. yönetimindeki 16 ZC 804 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi K.K. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.Y'nin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel