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Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor

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Kırıkkale’de irtikap soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar Türkyılmaz, Ü.T, İ.A, F.M. ve M.T. ile avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar, savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında geçen yıl 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile İ.A, M.T, T.A, Ü.T, B.U, C.A, F.M, İ.A, K.T. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar Türkyılmaz, M.T, İ.A, Ü.T, B.U. ve İ.A'nın "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, F.M, C.A, M.T, T.A. ve K.T'nin de kamu görevlisi olmamalarına rağmen yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, ayrıca Türkyılmaz ve M.T'ye zincirleme suçtan artırım istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki celselerde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
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