Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı

Tüm Türkiye'nin gözünü ve kulağını çevirerek dikkat kesildiği Sinan Ateş davası dördüncü gününde devam ediyor. Dün görülen üçüncü celsede baygınlık geçirenSinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, müşteki sıfatıyla ifade verdiği sırada bugün yeniden fenalaşarak kalbini tuttu. Bu sırada Ayşe Ateş, "Bu kadın burada ölürse bunun hesabını hepinizden sorarım" diye bağırdı.

SİYASİLER, DAVAYI YERİNDE TAKİP ETTİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Meryem Gül Çiftci Binici katıldı. Duruşmada sanıklar Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensar Aykal'ın beyanları dinlendi.

"4 GÜNDÜR 22 KEZ DAHA ÖLDÜM"

Sonrasında ise müştekilere söz verildi. İlk olarak Ateş'in annesi Saniye Ateş dinlendi. 18 aydır "ölüp ölüp dirildiğini" söyleyen Ateş, "Ben, yaşayan bir ölüyüm ama şurada 4 gündür 22 kez daha öldüm. O kadar öldüm ki sanki herkes masum, benim oğlum kendini vurmuş." dedi.

"ANA BENİM İPİMİ ÇEKTİLER"

Oğlunun yanına gelerek "Anne, benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler" dediğini belirten Ateş, "Bir gün, sırtında çelik yelekle bana ziyarete geldi. 'Oğlum neden çelik yeleği giydin' dediğimde, 'Ana benim ipimi çektiler ama belki buna müsaade etmezler.' dedi. Çağrı Ünel olayından sonra bir telefon geldi. Ölen çocuğun abisi arayıp benim oğlumu tehdit etti. O da 'senin kanın benim elimde değil. Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter'e soracaksın' dedi. Sonra döndü, 'ana ben napayım şimdi, bunlara ne diyeyim' dedi. 'Oğlum git Devlet Bahçeli'ye söyle bunu' dedim. Defalarca ona ulaşmaya çalıştı, aracı koydu ama oğlumu oraya ulaştırmadılar. Benim oğlumu öldürmek için mi Ülkü Ocakları Başkanı yaptılar?" dedi.

"BAHÇELİ'DEN OĞLUMUN KATİLLERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Anne Ateş, sözlerinin devamında "Devlet Bahçeli'den habersiz bir çay içilmiyordu. Bu kadar basit mi insan öldürmek. Devletin üstünde devlet mi bunlar? Ben 18 ayda iki tane cenaze kaldırdım. Babası dayanamadığı için vefat ettim. Torunlarım kapıları, pencereleri kapatıyorlar bir şey olmasın diye. O zaman ben de kısasa kısas isterim. Madem ki bu kadar basit. Ben Türk'üm, Müslümanım, ülkücüyüm ama bunların inandığı ülkücülükten değilim ben. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım bunlardan şikâyetçiyim. Devlet Bahçeli'nin benim oğlumun katillerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SALONUNDA KALBİNİ TUTMAYA BAŞLADI

Beyanı sırasında fenalaşan Saniye Ateş, kalbini tutmaya başladı. Duruşmaya ara veren mahkeme başkanı, sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık görevlileri, duruşma salonu dışındaki bir odada Ateş'e müdahale etti.

"BUNUN HESABINI HEPİNİZDEN SORARIM"

Bu sırada Ayşe Ateş, "Bu kadın burada ölürse bunun hesabını hepinizden sorarım" diye bağırdı. Duruşmaya, verilen ara sonrası devam edilecek.