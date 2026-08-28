Ukrayna'nın Eski Savunma Bakanı Fedorov, İtalya'ya Danışman Oldu

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun kendisine danışman olması için yaptığı teklifi kabul ettiği ve savunma alanındaki inovasyonlara dair danışmanlık hizmeti vereceği bildirildi.

Crosetto, İtalya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Fedorov'u kabul ettiğini duyurdu.

Crosetto, kamu yönetimi ile savunma alanındaki dijital inovasyon konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirttiği Fedorov ile insansız hava sistemleri ve hava savunması gibi konularda ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Sürekli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde deneyim paylaşımının gereklilik olduğunu dile getiren Crosetto, "Bu nedenle Mykhailo Fedorov'un Savunma İnovasyonu Danışmanı olarak bana danışmanlık yapmayı kabul etmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Crosetto, yeni teknolojileri bilmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonel çözümlere dönüştürme kapasitesine sahip olmak da hayati önem taşıyor. Değişen senaryolar ve çatışmaları yürütmenin yeni yolları, ulusal kalkınma ve üretim süreçlerini giderek daha verimli hale getirmemizi, teknolojik mükemmelliği endüstriyel kapasite ve gelecekteki zorluklara hızlı yanıtla birleştirmemizi gerektiriyor."

Crosetto, 25 Temmuz'da ülkesinin La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Fedorov'u görevden alınmasının akabinde arayarak kendisine danışman olması için teklif yaptığını açıklamıştı.

Ukrayna'da Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA