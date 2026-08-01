Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Nahda lideri Gannuşi'nin cezaevinde tutulmasını eleştirdi

TUNUS (AA) – Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, cezaevinde bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi'nin ileri yaşları, sağlık sorunları ve cezaevi koşulları nedeniyle yaşamlarının tehlikede olduğunu belirterek, tutukluluklarının sürdürülmesini eleştirdi.

Merzuki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi ve Şabbi'nin yaşları, ağır sağlık sorunları ve cezaevindeki zorlu koşullar nedeniyle hayati risk altında bulunduğunu ifade etti. Diğer siyasi tutukluların da benzer ağır cezaevi şartlarına maruz kaldığını savunan Merzuki, iki ismin cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gannuşi ve Şabbi'nin cezaevinde tutulmasının "siyasi basiretsizliğin göstergesi" olduğunu belirten Merzuki, bu isimlerden birinin hayatını kaybetmesi halinde bunun ülkedeki gerginliği artırabilecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Merzuki, açıklamasında ayrıca, Gannuşi, Şabbi veya diğer siyasi tutuklulardan herhangi birinin yaşamını yitirmesi halinde bunun sorumluluğunun Cumhurbaşkanı Kays Said ile onun talimatlarını uygulayanlarda olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Said'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Merzuki, mevcut siyasi tablonun değişeceğini belirterek, "Gece yakında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Raşid el-Gannuşi, 2023 yılından bu yana hakkında açılan çeşitli davalar kapsamında tutuklu bulunuyor.

Gannuşi'nin ailesi, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle son bir ay içinde altıncı kez hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı.

Ahmed Necib eş-Şabbi ise muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olarak "komplo davası" olarak bilinen dosya kapsamında 2023'ten bu yana tutuklu yargılanıyor. Muhalefet, davanın siyasi saiklerle açıldığını savunurken, Tunus makamları ise yargı süreçlerinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA