Gülistan Doku Soruşturması... İçişleri Bakanlığı, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Başlattı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı" denildi.
Kaynak: ANKA