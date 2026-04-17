Gülistan Doku Soruşturması... İçişleri Bakanlığı, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Başlattı

(ANKARA) - Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldığı, iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı" denildi.

Kaynak: ANKA