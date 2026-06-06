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Çin'de eski Tibet Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı rüşvetten ömür boyu hapse mahkum edildi

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Çin'de eski Tibet Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı Çi Cala, 158 milyon yuan rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, siyasal haklardan men ve mal varlığına el koyma kararı verdi.

Çin'de eski Tibet Özerk Bölgesi Hükümeti Başkanı Çi Cala, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çongçing şehrinde görülen davada mahkeme, Çi'nin 1999 ile 2025 yılları arasında Yünnan eyaleti ve Tibet Özerk Bölgesi yönetimlerindeki konumlarını kötüye kullanarak 158 milyon yuan (23,3 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Çi'nin imar projeleri, ihaleler, idari onaylar ve personel atamaları gibi konularda rüşvet karşılığında şahıslar ve kuruluşlara menfaat sağladığını belirten mahkeme, sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

Ayrıca, Çi'nin ömür boyu siyasal haklardan menedilmesi ve tüm mal varlığına el konulması kararlaştırıldı.

Mahkeme, eski yöneticinin eylemlerinin rüşvet suçunu oluşturduğunu, rüşvete konu meblağın büyüklüğü ile ülkeye ve halka verdiği zarar dikkate alındığında en ağır cezayı hak ettiğini ancak soruşturmacıların belirleyemediği bazı suçları gönüllü itiraf etmesi, diğer kişilerin ciddi suç faaliyetlerine ilişkin bilgi vermesi ve yasa dışı kazançlarını iade etmesi nedeniyle cezasında indirime gidildiğini bildirdi.

Tibet etnik grubuna mensup 67 yaşındaki Çi, Yünnan eyaletine bağlı Diçing Tibet Özerk İli'nde valilik ve parti sekreterliği, Tibet Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Lhasa'da valilik ve parti sekreterliği ile bölge hükümetinin başkanlığı görevlerini yürütmüştü.

Çi hakkında Ocak 2025'te yolsuzluk soruşturması başlatılmış ve 6 ay sonra Komünist Partiden ihraç edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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