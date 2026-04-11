Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk, hayatını kaybetti.

Cindoruk kimdir?

Hüsametin Cindoruk, 1933 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık yapan Cindoruk, 1960 darbesinden sonra kapatılan Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı Yassıada'da aralarında eski Meclis Başkanı Refik Koraltan'ın da bulunduğu 18 eski Demokrat Parti milletvekilinin avukatlığını yaptı.

Demokrat Parti gençlik kollarında görev alarak siyasete giren Cindoruk, 1960 darbesi sonrası kapatılan Demokrat Parti'nin devamı niteliğindeki partilerde aktif rol aldı.

Doğru Yol Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre genel başkanlığını da yapan Cindoruk, 1991 seçimlerinden sonra girdiği parlamentoda 1991-1995 arasında TBMM Başkanlığı yaptı.

Dilek Cindoruk ile evli olan Hüsametin Cindoruk, 3 çocuk babasıydı.

