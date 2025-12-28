Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un hastanedeki tedavisi sürüyor
Hüsamettin Cindoruk, oksijen satürasyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Hüsamettin Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı.
Cindoruk'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
