ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İLK DURUŞMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ: Ağlamaktan savunma yapamadı

ÜSKÜDAR'da eski sevgilisi Elif Güneş'i (32) otomobil içinde 3 kez ateş ederek öldüren Koray Gülbar (35) hakkında, ilk duruşmada 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar, Atınç Demir, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz cezaevinden getirildi. Diğer sanık Aykut Ağılkapı duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Elif Güneş'in ailesi de katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SANIK AĞLAMAKTAN SAVUNMA YAPAMADI

Koray Gülbar savunmasında, Biz Elif'le sevgiliydik. Yaklaşık 10 sene birlikte olduk. Elif, Atınç'a 'Koray'a ulaşamıyorum' deyip, konum göndermiş. Atınç bana 'Bir arkadaşa' gideceğiz diyerek, Elif'in attığı konuma götürdü. Ben Elif'i görene kadar onunla buluşacağımızı bilmiyordum. Oraya gittiğimizde 5 dakika sonra yanımıza Sevilay ve Cahide ile birlikte kendi arabalarıyla geldiler. Olay günü benim üzerimde silah vardı çünkü Atınç ile birlikte Elif'i rahatsız eden tekelcinin büfesinin yanında havaya uyarı ateşi açacaktık. Elif bizim içinde olduğumuz arabaya bindi, 'Niye buradayız. Niye bu kişilerle dolaşıyorsun' diye sordu. Arabayı çalıştırdım. Elif'i kardeşi Abdullah'ın yanına götürmek üzere yola çıktık. Elif'te bana 'Biz seninle konuşacaktık. Atınç ile Cahide'nin arasını yapacaktık' dedi. Yolda tartışıyorduk. Abdullah'a götüreceğimi söyleyince bir anda çıldırdı. Arabada beni götürme demeye başladı. Elif'le giyimi nedeniyle de tartıştık. Kendisini istemediğimi söyledim dedi. Sanık Koray Gülbar bir süre sonra ağlamaya başlayınca, savunmasına devam edemedi.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Koray Gülbar ve Atınç Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Atınç Demir, Serkan Çelik, Yasin Oflaz ve Aykut Ağılkapı hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Koray Gülbar'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca ikilinin buluşmasını sağlayan ve şüphelinin arkadaşı olan Atınç Demir hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Elif Güneş'in kuzeni Seher Bulundu, Müebbet değil idam istiyorum. Niye kendini savunuyor. Gencecik bir hayata kıydı. Neden özgürlük istiyor ben bunu çok merak ediyorum. Katilin savunulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim içeri girmemiz gerekirken içeri alınmadık. Şahit olduğumuz şeyleri anlatmak istedik ancak içeri alınmadık. Bu hak mı, hukuk mu Adalete güveniyoruz ve adalete sığınıyoruz ancak adaletin bizi yarı yolda bırakması mı lazım. O delikte çürüsün istiyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel