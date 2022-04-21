Eski sevgilisini darbedip, cinsel saldırıda bulunan sanığa tutuklama kararı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da eski kız arkadaşı E.Ö.'ye (23) şiddet uygulayıp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ceyhun A.'nın (37) ilk duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

E.Ö., internet üzerinden tanıştığı Ceyhun A. ile arkadaş oldu ve aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre duygusal birliktelik yaşayan çift, ardından anlaşamayınca ayrıldı. Ceyhun A., evden de ayrılan E.Ö.'nün kafede otururken yanına gidip, karnının ağrıdığını söyleyerek eve götürmesini istedi. E.Ö., Ceyhun A.'yı Subayevleri'nde bulunan evine götürdü. Ceyhun A., evde kapıyı kilitleyerek, E.Ö.'ye cinsel saldırıda bulunup darbetti. E.Ö., arkadaşı H.K.'ye mesaj atarak polise haber vermesini istedi. Ceyhun A., polis tarafından evde gözaltına alındı. Ceyhun A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince adli kontrolle serbest bırakıldı.