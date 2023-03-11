Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gaye, toprağa verildi

ANKARA'da, eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt (22) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gaye Güven (24), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yiğit Bozkurt, yaklaşık 2 ay birlikte olduktan sonra kısa süre önce ayrıldığı Gaye Güven ile konuşmak için gece Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturduğu evine gitti. Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye Güven'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gaye Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Taksiyle kaçan Yiğit Bozkurt, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde aracı durduran polisler tarafından yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi.