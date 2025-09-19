Eski Sevgili Cinayeti: Ramazan Görgülü İntihar Etti

İZMİR'in Urla ilçesinde eski sevgilisi Selin Angun'u (33) öldürüp, yanındaki 2 kişiyi yaralayan Ramazan Görgülü'nün (34), tabanca ile ateş ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanının önünde meydana geldi. Ramazan Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun ile yanında bulunan kardeşi Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu'yu (27) ateş edip, yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun, kurtarılamadı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İNTİHAR ETTİ

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Urla'da bir evden silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, Ramazan Görgülü'nün cesediyle karşılaştı. Görgülü'nün tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Soruşturma sürerken, Görgülü'nün elinde tabanca ile yürüyüp eski sevgili ile yanındaki kişilere ateş ettiği anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.