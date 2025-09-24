Eski Sendika Yöneticisine Soruşturma Açıldı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Sendikasının eski yöneticilerinden emekli öğretmen Hasan Kütük, Eğitim İş Sendikası'nın Adana'daki "Tekinsiz Eğitim, Tekinsiz Gelecek" konulu basın açıklamasında tuttuğu pankartla "Milli Eğitim Bakanına hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Kütük, yaptığı görüntülü açıklamada, dün Adana İl Emniyet Müdürlüğünden aranarak, ifade vermeye çağırıldığını belirtti.

Emniyete gittiğinde kendisine üç soru yöneltildiğini aktaran Kütük, sorulardan birinin 19 Haziran'da Eğitim İş Sendikası Adana Şubesi'nin basın açıklamasında bulunmasına ilişkin olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasında şube başkanının yanında olduğunu ve konuşma yapmadığını, buna karşın ifadesinin istendiğini anlatan Kütük, "Bu ifadeye gerekçe olarak, o basın açıklamasında kullanılan pankart gösterildi. Burada Milli Eğitim Bakanı'na hakaret olduğu, o nedenle savcılığın resen soruşturma başlattığı ve bu soruşturma sonucunda ifademiz alınmak üzere emniyete çağrıldığımız söylendi" dedi.

"Bu sendikal mücadelede ilk defa karşılaştığım bir olay"

Kütük, yaklaşık 20 yıldır sendikacılık yaptığını ifade ederek, "Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in kuruluşunda bulundum, iki dönem genel başkanlık yaptım, iki dönem örgütlenme sekreterliği yaptım. Benim bu, sendikal mücadelede 20 yılda doğrudan yönetici olarak ilk defa karşılaştığım bir olay" diye konuştu.

"Milli Eğitim Bakanı'nın hatalarını kamuoyuyla paylaşmak sendikaların görevidir"

Soruşturmaya konu edilen pankartın sendikanın genel merkezince hazırlandığını ve şubelere gönderildiğini bildiren Kütük, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı'nın yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları hatalarıyla, eksikleriyle dile getirmek, onlara zaman zaman karne vermek, zaman zaman bir yıl içerisindeki yaptıklarını kamuoyuyla paylaşmak sendikaların da görevidir, sendikacıların da görevidir. Zaten sendikaların görevi, üyelerinin ekonomik, demokratik ve mesleki özlük haklarıyla eğitim-öğretim sorunlarına dönük değerlendirmeleri, gördükleri sorunları dile getirerek hem üyelerini bu konuda bilgilendirmek hem de kamuoyuna aydınlatmaktır. Ayrıca üyelerinin çok daha iyi insani koşullarda yaşaması, çalışması ve görev yapması da sendikaların görevleri arasındadır.

Açıklamanın içerisinde olmadığım halde sadece şube başkanının yanında bulunmuş olmamdan dolayı, kaldı ki o süreçteki o açıklamada da ben emekliye ayrılmıştım, dayanışma adına o arkadaşlarımızın yanında olma ihtiyacını hissettim. Orada bulunduğum için o fotoğraf gösterilerek benim bu soruşturmaya maruz kalmam, böyle bir soruşturmayla karşı karşıya kalmamın takdirini, değerlendirmesini kamuoyuna, kamu emekçilerine, halkımızın iradesine, sağduyusuna bırakıyorum."