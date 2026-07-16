Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü eski savcı öldü, eşi yaralandı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü eski savcı Ömer Faruk Köksal (70) hayatını kaybetti, eşi Aysel Köksal yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi Magnesia Antik Kent yakınlarında meydana geldi. Ömer Faruk Köksal'ın kontrolünü yitirdiği 45 SA 0929 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde eski savcı Ömer Faruk Köksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yanındaki yaralanan eşi Aysel Köksal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köksal'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı