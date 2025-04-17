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Eski Rus General Vadim Şamarin Rüşvetten 7 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Eski Rus Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin, rüşvet almak suçundan 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Moskova'daki mahkeme, rütbelerinin alınmasına ve mal varlığının devlete geçirilmesine de karar verdi.

Eski Rus Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin, rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Moskova'daki Garnizon Askeri Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Şamarin, rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Şamarin'e, 7 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, Şamarin'in rütbelerinin alınmasına ve mal varlığına el konulup devletin mülkiyetine geçirilmesine karar verdi.

Şamarin'in avukatı Vladimir Şelupahin, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

Vadim Şamarin'in ise Ukrayna'da savaşan Rus birliklerine katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Olay

Eski Rus General Şamarin, Mayıs 2024'te rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şamarin'in 2019-2023 yıllarında Rusya Savunma Bakanlığının devlet siparişleri kapsamında bir telefon fabrikasından 36 milyon ruble (yaklaşık 437 bin dolar) rüşvet aldığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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