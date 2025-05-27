Eski Polis Şefi Hapisten Kolluk Üniformasıyla Kaçtı

Eski Polis Şefi Hapisten Kolluk Üniformasıyla Kaçtı
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ABD'nin Arkansas eyaletinde birinci derece cinayet ve tecavüzden hüküm giymiş eski polis şefi, yüksek güvenlikli hapishaneden sahte kolluk üniforması giyerek kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı.

NEW YORK, 27 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de birinci derece cinayet ve tecavüzden hüküm giymiş eski bir polis şefi, tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli hapishaneden sahte kolluk üniforması giyerek kaçtı. Olayın ardından Arkansas eyaletinin kuzeyinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

New York Times'ın pazartesi günkü haberine göre, bölge yetkilileri, Gateway kasabası polis şefi olarak görev yapmış olan 56 yaşındaki Hardin'in pazar günü yerel saatle 14.50 sıralarında Calico Rock kasabasındaki North Central Unit hapishanesinden firar ettiğini açıkladı. Haberde Hardin'in son derece tehlikeli olduğu belirtildi.

Stone Kasabası Şerif Ofisi, sosyal medya platformu Facebook üzerinden, kolluk üniformasına benzer kıyafetler içindeki Hardin'in, tesisat malzemeleri dolu bir el arabasını iterek kontrollü bir kapıdan kaçtığını gösteren bir görüntü paylaştı.

Arkansas Ceza İnfaz Departmanı Sözcüsü Rand Champion, yaptığı açıklamada, "Hardin'in North Central Unit'ten firarı sırasında kolluk kuvvetlerindenmiş gibi görünmek için onların üniformasına benzer bir kıyafet giydiği tespit edilmiştir. Fakat Hardin kaçarken üzerinde Ceza İnfaz Departmanı üniforması bulunmuyordu. Kendisine departman tarafından verilen tüm teçhizat ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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