Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hastanede yapılan muayene sonrası hapishaneye geri götürüldü

Pakistan'da, tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi kurucusu İmran Han'ın, hastanedeki kontrollerinin ardından hapishaneye geri götürüldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İmran Han'ın Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) yapılan muayene sonrasında Adiala Hapishanesi'ne geri götürüldüğünü açıkladı.

Al Shifa Hastanesi'ne giderken hastanenin dışında PTI çalışanları tarafından yaratılan "güvenlik durumu" nedeniyle Han'ın PIMS'e götürüldüğünü kaydeden Tarar, "Yargıtay'ın kararı uyarınca, mahkum gece uygun güvenlik önlemleri alınarak hastaneye götürüldü." ifadesini kullandı.

Doktorların, Han'ın "sağlıklı" olduğunu belirttiğini aktaran Tarar, Han'ın bir göz doktoru, bir kardiyolog ve bir pratisyen hekimden oluşan doktor ekibi tarafından muayene edildiğini, Han'ın kız kardeşinin de orada bulunduğunu söyledi.

Tarar, Han'ın sürecin tamamlanmasının ardından, sabah yerel saatle 05.00 civarında Adiala Hapishanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han, 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı.

Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA