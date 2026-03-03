Haberler

Kuşadası'nda eski oda başkanını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda eski Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, Harun Canbulat tarafından bacağından vuruldu. Canbulat, olay sonrası polise teslim oldu ve tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'i (78) tabanca ile bacağından yaralayan Harun Canbulat (55) tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasının önünde meydana geldi. Eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, aracından inip, binaya gireceği sırada Harun Canbulat'ın silahlı saldırısına uğradı. Üç el ateş eden Canbulat'ın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öten'in bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Öten, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Harun Canbulat polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Canbulat'ın işletmeciliğini yaptığı Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ait sosyal tesisteki restorandan çıkarılmasını hazmedemediği için olayın yaşandığı iddia edildi. Öte yandan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Harun Canbulat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
