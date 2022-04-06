Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

Demirören Haber Ajansı - Samet Kuyrukcu - Güncel
 - Güncelleme:
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

KONYA'da, eski nişanlısı A.D.'ye ait park halindeki otomobile tabancayla ateş açan B.B., polis ekiplerince yakalandı.

KONYA'da, eski nişanlısı A.D.'ye ait park halindeki otomobile tabancayla ateş açan B.B., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B., eski nişanlısı A.D.'ye ait 06 AU 0735 plakalı otomobile park halindeyken, tabancayla 4 el ateş etti. Araçta hasar oluşurken, B.B. de olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan B.B., polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

Demirören Haber Ajansı / Samet Kuyrukcu - Güncel

Meram, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title