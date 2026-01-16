Eski nişanlısı ile 2 kızını bıçakla yaraladı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Ali G., tartıştığı eski nişanlısı Ceylan U. ile kızları Songül D. (13) ve Sıla D.'yi (9) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gazibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali G. ile evine gittiği eski nişanlısı Ceylan U. arasında iddiaya göre nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali G., Ceylan U. ile kızları Songül ve Sıla D.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali G. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.