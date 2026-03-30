Eski MİT Mensubu Önder Sığırcıkoğlu Casusluk Suçlamasıyla Tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, 'siyasal ve askeri casusluk' ile 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlamalarıyla tutuklandı.

(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, "casusluk" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 328/1 maddesi kapsamında "siyasal ve askeri casusluk" ile 330/1 maddesi kapsamında "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Mart'ta gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre, ifade işlemlerinin ardından bugün sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
500

İran'dan Lübnan'a diplomatik rest: Büyükelçi görevine devam edecek

İran, Büyükelçisini çekmedi: Lübnan sonraki adımı atarsa savaş çıkar
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP'den 'Özkan Yalım' kararı
İran'dan Lübnan'a diplomatik rest: Büyükelçi görevine devam edecek

İran, Büyükelçisini çekmedi: Lübnan sonraki adımı atarsa savaş çıkar
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, 'Bro' dediği snipercı ile nikah masasına oturdu

"Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu