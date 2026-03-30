MİT, 12 yıldır aranan firari casusu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT çalışanı Önder Sığırcıkoğlu, siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı.
TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 328/1 maddesi kapsamında 'siyasal ve askeri casusluk' ile 330/1 maddesi kapsamında 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 29.03.2026 tarihinde gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin akabinde 30.03.2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.
Umutcan ÖREN/ANKARA,