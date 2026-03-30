Haberler

MİT, 12 yıldır aranan firari casusu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT çalışanı Önder Sığırcıkoğlu, siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 328/1 maddesi kapsamında 'siyasal ve askeri casusluk' ile 330/1 maddesi kapsamında 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 29.03.2026 tarihinde gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin akabinde 30.03.2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti

Evlat acısı yürek dağladı: Annenin feryatları hastaneyi inletti
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu

Sadettin Saran'dan tartışmalara yol açan karar
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti

Evlat acısı yürek dağladı: Annenin feryatları hastaneyi inletti
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı