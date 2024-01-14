Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür (81) için İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Eymür, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde KOAH tedavisi görürken dün 81 yaşında ölen eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür için bugün Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Camiye Eymür'ün ailesi, sevenleri ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emekli diplomat ve siyasetçi Mehmet Ali Bayar, eski İstanbul İl Emniyet Müdürü ve emekli Vali Kemal Yazıcıoğlu da geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Eymür'ün naaşı, toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze namazı kılınan camiye eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gültekin Uysal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı da çelenk gönderdi.

MEHMET EYMÜR KİMDİR?

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Teknik İstihbarat Birimi'nin kurucusu Mazhar Eymür'ün oğlu Mehmet Eymür, 1943'te İstanbul'da doğdu. Eymür, iktisadi ve idari bilimler eğitiminin ardından MİT'e katıldı. THKP-C'nin önde gelen isimlerinden Ulaş Bardakçı'nın İstanbul'da bir evde, Mahir Çayan ile arkadaşlarının da Kızıldere'de öldürüldükleri operasyonlarda görev aldı. Eymür, 1983'te MİT'in yeni kurulan Kaçakçılık Şubesi'ne müdür olarak atandı. Bu dönemde, Emniyet Kaçakçılık ve Harekat Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte "Babalar Operasyonu"na imza attı. 1995'te MİT'te Kontrterör Daire Başkanı olarak görev alan Eymür, emekli olduktan sonra ABD'ye gitti, 2002'de Türkiye'ye döndü.