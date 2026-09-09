Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı

SİLİVRİ Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.

FETHİ KABİR KARARI

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı