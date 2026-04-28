Eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın son yolculuğuna uğurlandı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - 22'inci dönem AK Parti İstanbul ve 23'üncü dönem AK Parti Sivas Milletvekili ve İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM 22 ve 23. dönem AK Parti İstanbul ve Sivas Milletvekili, İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Dün İstanbul'da vefat eden Açıkalın için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlar İsmet Yılmaz, Veysel Eroğlu ve Nurettin Nebati ile bazı belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da törene çelenk gönderdi. Açıkalın'ın ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Prof. Dr. Cevat Akşit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Açıkalın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze aracına götürüldü. Açıkalın, Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

