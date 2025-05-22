Eski Milletvekili İlknur Denizli ve Eşi Kazada Yaralandı

Eski Milletvekili İlknur Denizli ve Eşi Kazada Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli ve eşi Yavuz Denizli yaralandı. Otomobil bariyere çarptı ve çift hastaneye kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'da otomobilin bariyere çarptığı kazada, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) ve eşi Yavuz Denizli (61) yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Emirdağ ilçesi Dörtyol kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yavuz Denizli'nin kontrolünü yitirdiği 35 YD 015 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Yavuz Denizli ve araçtaki yolcu olan eşi İzmir 24'üncü Dönem AK Parti Milletvekili İlknur Denizli yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.