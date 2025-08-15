Eski Milletvekili Ali Boğa, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Eski Milletvekili Ali Boğa, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa'ya otomobil çarptı. Olayda 76 yaşındaki Boğa hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden V.K.'nin kullandığı 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı. Kazada evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı

Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağ açıklandı! Servet harcamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.