Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen Dönemi Yolsuzluk Operasyonunda 28 Gözaltı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şükrü Sözen döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan Levent Ardıç ve Bülent Özgüven ile kardeşi iş insanı Can Özgüven'in de aralarında bulunduğu otel sahibi, otel yöneticisi, iş insanı ve belediye çalışanı toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler dün ve bugün adliyeye sevk edilerek Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. 16'sı etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerde itirafta bulunarak, iddiaları doğruladı ve serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Bülent Özgüven, Can Özgüven ve Levent Ardıç tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ BAŞKAN SÖZEN TUTUKLANMIŞTI

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 7 Eylül'de eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanlarıyla belediye çalışanları gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer tutuklanmıştı.