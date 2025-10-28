Eski Manavgat Belediye Başkanı'na Yolsuzluk Operasyonu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tutuklanan eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında jandarma tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda otel sahibi ve yöneticileriyle, iş insanları ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltındakilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ESKİ BAŞKAN SÖZEN TUTUKLANMIŞTI

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 7 Eylül'de eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanlarıyla belediye çalışanları gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer tutuklanmıştı.