Malezya'nın Eski Başbakanının Ev Hapsine Çıkma Talebi Reddedildi

KUALA LUMPUR, 22 Aralık (Xinhua) -- Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın, kendisine verilen cezanın ev hapsine dönüştürülmesi yönünde Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alice Loke Yee Ching pazartesi günkü kararında Necip'in temyiz başvurusuna destek olarak sunduğu ek belgelerin geçersiz olduğuna hükmetti.

72 yaşındaki eski başbakan, 6 yıllık hapis cezasının kalan kısmını da Kajang Hapishanesi'nde tamamlayacak.

Necip, 2020 yılının temmuz ayında 1Malaysia Development Berhad (1MDB) adlı devlet yatırım fonunun eski SRC International birimiyle ilgili görevi kötüye kullanma suçundan 12 yıl hapis, 210 milyon ringgit tutarında da para cezasına çarptırılmıştı. Necip'e verilen hapis ve para cezasında daha sonra indirime gidilmişti.