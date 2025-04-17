Eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu anıldı

Eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

17 Nisan 1978'de postayla gönderilen paketteki bombanın patlaması sonucu, iki torunu ve geliniyle birlikte ölen eski Malatya belediye başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun vefat yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki mezarı başında anma programı yapıldı.

Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, menfur bir saldırı sonucu Fendoğlu, gelini ve iki torunu ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Menfur saldırı nedeniyle Eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu şehit olmuş ve Malatya'yı yasa boğmuştu. O dönemde Hamido'ya sahip çıkan millet şimdi de şehitlerine ve vatanına sahip çıkmaya devam ediyor. Biz de millet adamı olan şehit Hamido'yu unutmadık, unutmayacağız. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Er'in yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve Fendoğlu ailesi ile vatandaşlar katıldı.