Eski kız arkadaşını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde eski kız arkadaşını darbettiği iddia edilen Onur A. (37), gözaltına alındı.

Olay, Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Onur A., eski kız arkadaşı Melisa Ü.'nün (34) evine gitti. Onur A., iddiaya göre burada Melisa Ü.'yü darbetti, bir süre sonra da evden ayrıldı. Melisa Ü.'nün şikayeti üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Onur A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Onur A. bugün adliyeye sevk edildi.