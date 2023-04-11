Eski Kahtalılar, depremlerde ikiye ayrılan dev kayanın kaldırılmasını istiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta köyünde yaşayanlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ikiye ayrılan ve devrildiği evde de hasara yol açan kayanın kaldırılmasını istiyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta köyünde yaşayanlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ikiye ayrılan ve devrildiği evde de hasara yol açan kayanın kaldırılmasını istiyor.

Köy sakinlerinden Aziz Özkazanç, AA muhabirine, kayanın 13 Şubat'ta gece saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle ikiye yarıldığını ve bir parçasının hemen altındaki evin üzerine devrildiğini ifade etti.

Evde yaşayan yeğeni Hacı Bulgur ile annesinin, yetkililerce diğer depremzedelerle birlikte okul lojmanına alındığını belirten Özkazanç, kayanın hareketinin halen devam ettiğini söyledi.

Kayanın çevrede oturanları da korkuttuğunu ve köy sakinlerinin çadırlarda kalmaya başladıklarını anlatan Özkazanç, "Devletten istiyoruz ki bu kayayı kırsınlar. Kayanın tehlikesi sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ödüllü filme sahne olmuştu

Kayanın üzerine devrildiği akrabalarına ait evin de köydeki herkes için özel bir anlamı olduğunu dile getiren Özkazanç, şöyle konuştu:

"Bu evin anısı var. Bu evde film çekildi. Yöremiz turistik bir yöredir. Turizmcilerin geldiği bir memlekettir. Müjde Ar ve İlyas Salman bu evde film çevirdiler ve bu evde kaldılar. Bunu da önemsiyoruz."

"Çirkinler de Sever"

Yönetmen Sinan Çetin'in Eski Kahta köyünde çektiği 1981 yapımı film, 1982'de Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülmüştü.

Anadolu'nun bir köyüne film çekmek için gelen ekip ile köylüler arasında geçen olayları anlatan filmde, Eski Kahta köyünden manzaralara geniş şekilde yer veriliyor.