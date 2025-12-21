Haberler

Eski Japonya Başbakanı İşiba: Nükleer Silahlara Sahip Olmak Japonya'ya Asla Fayda Sağlamaz

Eski Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkesinin nükleer silaha sahip olmasının zararlarını dile getirerek, bunun Japonya için asla yararlı olmayacağını belirtti. Nükleer politikaların uygulanabilirliğinin tehlikeye gireceğini vurguladı.

TOKYO, 21 Aralık (Xinhua) -- Eski Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, üst düzey bir Japon yetkilinin "Japonya'nın nükleer silaha sahip olması gerektiği" yönündeki tartışmalı açıklamasına yanıt olarak, nükleer silah edinmenin "Japonya için asla yararlı olmayacağını" söyledi.

Cumartesi günü canlı yayımlanan bir televizyon programına katılan İşiba, "Japonya nükleer silaha sahip olursa, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan çekilmek zorunda kalacağız. Japonya'nın enerji ihtiyaçlarını destekleyen nükleer politikası uygulanamaz hale gelecektir. Bu Japonya için asla yararlı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kyodo Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümetin güvenlik politikasından sorumlu üst düzey bir yetkili, Japonya'nın nükleer silaha sahip olması gerektiğini söylemiş, bu açıklama ülkede şiddetli eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
