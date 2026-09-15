Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Bonino son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da 78 yaşında hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Komiseri Emma Bonino, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İtalya başta olmak üzere uluslararası çapta kadın hakları, ölüm cezasının kaldırılması, ifade ve bireysel özgürlükler, savaş suçlularının yargılanması ve Avrupa'nın bütünleşmesi konularında verdiği siyasi mücadele ile tanınan Bonino için bugün Roma Belediyesi'nde devlet töreni yapıldı.

Törene, Bonino'nun yakınlarının yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Ignazio La Russa, Başbakan Giorgia Meloni, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi katıldı.

Bonino'nun 2017'de kurduğu liberal ve Avrupa yanlısı siyasi hareket olan "Daha Fazla Avrupa (+Europa)" Partisinin genel sekreteri Riccardo Magi, cenaze merasiminde yaptığı konuşmada, "Emma kurumları eleştirirdi. Haksız ve özgürlük karşıtı olarak gördüğü yasalara karşı gelme noktasına kadar onlara meydan okudu. O yasaların reformdan geçmesi için yaptığı eylemlerin sonuçlarıyla yüzleşti. Her eylem, her tartışma, her anlaşmazlık asla onlara zarar vermek veya karalamak için değil, her zaman onları iyileştirmek içindi." ifadelerini kullandı.

Sol akciğerinde 2015 yılında kemoterapi gerektiren bir tümör bulunduğunu açıklayan Bonino, uzunca bir süre kanser tedavisi görmüştü. Ekim 2023'te kanserden kurtulduğunu açıklayan Bonino, 2024 ve 2025'te solunum problemleri sebebiyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Bonino son olarak, 7 Eylül'de nefes darlığı şikayetiyle ağır bir durumda hastaneye kaldırılmış, daha sonra 11 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Bonino, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği güçlü destekle biliniyordu

İtalya'nın kuzeyindeki Bra'da 9 Mart 1948'de dünyaya gelen Emma Bonino, 1970'li yıllarda sol tandanslı Radikal Partiden siyasete atıldı.

İtalya başta olmak üzere uluslararası alanda siyasi mücadelesiyle tanınan Bonino, ilk olarak İtalya'da kürtajın gizlilik içinde yapılmasına karşı kampanya başlatarak ün kazandı.

Bonino, 1974'te İtalya'da kürtaj yasakken kürtaj yaptırıp 1975'te bunu kamuoyuna açıklayarak ülkede kürtajın yasalaşması için çalıştı. Bonino, 1978'de İtalya'da kürtajın yasallaştırılmasına giden sürecin önemli parçalarından biri oldu.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne 1976'da milletvekili seçilen Bonino, 1979'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olarak Avrupa parlamenteri oldu.

Emma Bonino, 1995-1999 yıllarında AB Komisyonu'nda balıkçılık, tüketici politikası, insani yardım komiseri olarak görev yaparken, ülkesinde de 2006-2008'de Uluslararası Ticaret ve Avrupa Politikaları Bakanı, 2008-2013'te Senato Başkan Yardımcısı, 2013-2014'te Dışişleri Bakanı olarak görevler üstlendi.

Bonino, Ankara ile Roma'nın stratejik ortaklığını savunuyordu, Brüksel'de Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği güçlü destekle biliniyordu.

Kaynak: AA