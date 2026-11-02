Eski İsrail Başbakanı Barak, Netanyahu'nun İran saldırısını iktidarda kalmaya bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için İran'a saldırmak istediğini söyledi.

Barak, İsrail'de yayın yapan bir radyoya verdiği röportajda, İran'a yeniden saldırılar düzenlenme olasılığına ilişkin "Bir aydır bu konuda endişeliyim." dedi.

İran'a karşı acil harekete geçilmesini gerektirecek bir istihbarat bilgisinin olmadığını vurgulayan Barak, "Netanyahu bizi bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. Bu bir başarısızlığa, ağır sonuçlara yol açabilir. Hatta İran'ın gücünü artırmasıyla sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Barak, "En endişe verici olan ise, bunun sadece iktidara tutunmak için yapılıyor olması." diye konuştu.

Muhtemel saldırıların olağanüstü bir duruma neden olarak İsrail Meclisindeki yemin töreninin olağan prosedürlerini büyük ölçüde aksatacağını belirten Barak, savaş zamanında hükümetin toplanma yasakları koyma yetkisi olduğuna işaret ederek yemin töreninin iptal edilebileceğini dile getirdi.

Barak, "Bu durum, ulusal birlik hükümeti kurulması yönünde güçlü bir baskı yaratacak ve mevcut siyasi süreci kökten aksatarak gündemi tamamen güvenlik meselelerine kaydıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin kesinleşmiş resmi sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve yemin töreninin 10 Kasım'da yapılması bekleniyor.

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA