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Barak: Netanyahu seçimi kaybederse sonucu kabul etmeyecek

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerini kaybetmesi halinde sahtecilik iddiasıyla sonucu reddedeceğini, ayrıca seçimleri engellemek için kaos çıkarabileceğini söyledi. Anketler muhalefetin önde olduğunu gösteriyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimleri kaybetmesi halinde "sahtecilik" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabullenmeyeceğini söyledi.

Barak, İsrail'de katıldığı bir radyo programında 27 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan, Netanyahu'nun gelecek ay yapılacak seçimin sonuçlarını "kendisine yönelik bir tehdit olarak düşündüğünü" belirtti.

Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi halinde 7 Ekim 2023'e ilişkin devlet düzeyinde bir soruşturma komisyonu kurulacağını ifade eden Barak, Netanyahu'nun bu komisyonun ortaya çıkaracağı bilgilerden "ölümüne korktuğunu" vurguladı.

Başbakan Netanyahu'yu "tuzağa düşmüş yaralı bir hayvan" şeklinde niteleyen Barak, "Netanyahu'yu hiçbir şey durduramayacak ve seçimleri engellemek için her türlü yolu kullanacak." dedi.

Barak, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının Netanyahu hükümetindeki kilit bakanlar tarafından fiilen teşvik edildiğine dikkati çekerek "Basiret sahibi herkes, seçimlerin iptal edilmesine yol açacak bir kaosun patlak vermesinin Netanyahu ve siyasi ortaklarının işine yaradığını anlar." değerlendirmesinde bulundu.

Anketlere göre muhalefet önde

İsrail'deki son kamuoyu yoklamalarına göre, seçimlerin yapılması halinde Gadi Eisenkot'un partisi Yashar 24, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 22 milletvekili çıkarıyor.

Anket sonuçları, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun 55, Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun 52 ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 13 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor.

İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli Mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA
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