Haberler

Eski İskoçya Başbakanı Yusuf'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamza Yusuf, uluslararası topluma İsrail'e ateşkes anlaşmasına uyması için baskı yapma çağrısında bulundu. Gazze'deki insani ihtiyaçlara dikkat çeken Yusuf, uluslararası destekle yardım akışının sağlanması gerektiğini belirtti.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, uluslararası topluma ateşkes anlaşmasına uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Yusuf, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla dünyanın dört bir yanından liderleri İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmesine şaşırmadığını dile getiren Yusuf, " ( İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, barışla ilgilenmiyor. O, bir soykırımdan sorumlu. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçlarından aranıyor. Bu adam, 'Büyük İsrail'in' Gazze'deki tüm Batı Şeria'yı ve hatta bazı komşu ülkeleri de işgal etmesine inandığını söyleyen bir adam. Bu yüzden ateşkes anlaşmasını ihlal etmiş olmasına şaşırmadım." dedi.

Uluslararası toplumun ateşkes anlaşmasına uyması için İsrail'e baskı yapması gerektiğine işaret eden Yusuf, "Bizim ihtiyacımız olan şey, uluslararası toplumun, Batı hükümetlerinin ve Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan gibi ülkelerin, özellikle Beyaz Saray'da nüfuzlarını kullanarak İsraillilerin (ateşkes anlaşması) şartlarına uymasını talep etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Gazze topraklarının Gazze halkına ait olduğunu ve onları Gazze'den veya Batı Şeria'dan çıkarmaya yönelik her türlü girişimin etnik temizlik olacağını belirterek bunun olmasına da izin verilemeyeceğini dile getirdi.

"Kanıtlar bize Gazze'de olanların şüphesiz, inkar edilemez bir şekilde katliam olduğunu gösteriyor"

Hamza Yusuf, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın sonuçlanmamasına rağmen Gazze'deki yaşanan trajedinin "açık bir katliam olduğunu" söyledi.

UAD'deki yargılama süreçlerinin zaman alabileceğini belirten Yusuf, "Öncelikle, UAD gibi bir kurum, elbette davanın her iki tarafını da dinlemelidir ancak UAD bu konuda zaman alıyor olabilir ve bunun nedenini anlıyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinden, BM komisyonu raporundan, 'B'Tselem' gibi İsrailli insan hakları örgütlerinden gelen kanıtlar (Gazze'de) bir soykırım olduğunu gösteriyor ve kendi gözlerimizle gördüğümüz kanıtlar da bize bunun bir soykırım olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yağdırması gerekiyor"

Ateşkesin ardından Gazze'de halkın insani yardım ihtiyacının da üst seviyede olduğunu kaydeden Yusuf, "Uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yağdırması gerekiyor. Gazze'nin her gün binlerce olmasa da yüzlerce yardım damlasına ihtiyacının olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf, İsraillilerin daha önce yaptıkları gibi Gazze'ye gelen yardımları engellemesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Öyleyse Gazze halkının temel ihtiyaçları olan gıda, su, ilaç, barınak gibi her şeyin Gazze halkına hiçbir engel olmadan ulaştırılmasını sağlayalım." dedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası

Yaptığı işaretle kabusu yaşadı! Belediye yöneticileri darbetti iddiası
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.