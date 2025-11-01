Eski İskoçya Başbakanı Yusuf'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, uluslararası topluma ateşkes anlaşmasına uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Yusuf, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla dünyanın dört bir yanından liderleri İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmesine şaşırmadığını dile getiren Yusuf, " ( İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, barışla ilgilenmiyor. O, bir soykırımdan sorumlu. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçlarından aranıyor. Bu adam, 'Büyük İsrail'in' Gazze'deki tüm Batı Şeria'yı ve hatta bazı komşu ülkeleri de işgal etmesine inandığını söyleyen bir adam. Bu yüzden ateşkes anlaşmasını ihlal etmiş olmasına şaşırmadım." dedi.

Uluslararası toplumun ateşkes anlaşmasına uyması için İsrail'e baskı yapması gerektiğine işaret eden Yusuf, "Bizim ihtiyacımız olan şey, uluslararası toplumun, Batı hükümetlerinin ve Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan gibi ülkelerin, özellikle Beyaz Saray'da nüfuzlarını kullanarak İsraillilerin (ateşkes anlaşması) şartlarına uymasını talep etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Gazze topraklarının Gazze halkına ait olduğunu ve onları Gazze'den veya Batı Şeria'dan çıkarmaya yönelik her türlü girişimin etnik temizlik olacağını belirterek bunun olmasına da izin verilemeyeceğini dile getirdi.

"Kanıtlar bize Gazze'de olanların şüphesiz, inkar edilemez bir şekilde katliam olduğunu gösteriyor"

Hamza Yusuf, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın sonuçlanmamasına rağmen Gazze'deki yaşanan trajedinin "açık bir katliam olduğunu" söyledi.

UAD'deki yargılama süreçlerinin zaman alabileceğini belirten Yusuf, "Öncelikle, UAD gibi bir kurum, elbette davanın her iki tarafını da dinlemelidir ancak UAD bu konuda zaman alıyor olabilir ve bunun nedenini anlıyorum. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinden, BM komisyonu raporundan, 'B'Tselem' gibi İsrailli insan hakları örgütlerinden gelen kanıtlar (Gazze'de) bir soykırım olduğunu gösteriyor ve kendi gözlerimizle gördüğümüz kanıtlar da bize bunun bir soykırım olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yağdırması gerekiyor"

Ateşkesin ardından Gazze'de halkın insani yardım ihtiyacının da üst seviyede olduğunu kaydeden Yusuf, "Uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yağdırması gerekiyor. Gazze'nin her gün binlerce olmasa da yüzlerce yardım damlasına ihtiyacının olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf, İsraillilerin daha önce yaptıkları gibi Gazze'ye gelen yardımları engellemesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Öyleyse Gazze halkının temel ihtiyaçları olan gıda, su, ilaç, barınak gibi her şeyin Gazze halkına hiçbir engel olmadan ulaştırılmasını sağlayalım." dedi.