Eski İngiliz diplomatlardan, İsrail'in Batı Şeria'da yaptıklarına karşı daha güçlü önlem alınması çağrısı

İngiltere'de bir dönem büyükelçi, yüksek temsilci veya kıdemli yetkili olarak görev yapmış 60 diplomat, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü yıkıma karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Financial Times gazetesi, eski İngiliz diplomatların yayımladığı mektuba yer vererek, İsrail'in işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki yayılmacı faaliyetlerinin "ilhakı hızlandırmak" anlamına geldiğine işaret edildiğini aktardı.

Dünyanın İran ve Lübnan'da yaşanan gelişmelere odaklandığı bir dönemde İsrail'in Batı Şeria ve Gazze üzerindeki işgali genişlettiğine dikkatin çekildiği mektupta, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması talep edildi.

Mektupta, İngiltere ve Avrupa'nın İsrail ile olan anlaşmalarını gözden geçirmesi gerektiği belirtilerek, "İsrail'in yerleşim projesi, Filistin devletinin varlığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Uzun vadeli istikrar ve adil bir barış için bu amacın başarısız olması gerekiyor. Bu kapsamda İsrail'in Batı Şeria'da yaptıklarına karşı daha güçlü önlemler alınmalı." ifadesine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'a da sunulduğu bildirilen mektupta, "Kınama sözcükleri görmezden geliniyor. Dünyanın dikkati dağılmışken Filistin'de uluslararası hukukun ihlalleri devam ediyor. (İngiltere) Hükümet artık bir şeyler yapmalı." denildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
