Haberler

Eski İçişleri Bakanı Soylu'dan Mustafa Çiftçi'ye Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey'i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam; ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah'ın yardımıdır. Allah hayırlı eylesin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.